Schafft der SV 04 Oberlosa in der 3. Handball-Liga den nächsten Coup?

Nach dem sensationellen Heimsieg gegen Aufstiegsfavorit Hildesheim führt der Weg für die Schwarz-Gelben nun nach Schleswig-Holstein. Die Fahrt dorthin beginnt sehr früh und wurde minutiöse geplant.

Morgenstund hat Gold im Mund, heißt es für die Plauener Drittliga-Handballer am Samstag. Bereits um 6 Uhr startet der Mannschaftsbus der Schwarz-Gelben zur Fahrt in den ganz hohen Norden, in den Landkreis Rendsburg-Eckernförde. Um 19.15 Uhr ertönt in der Werner-Kuhrt-Halle in Hohn dann der Anpfiff zum Duell zwischen dem Gastgeber HSG...