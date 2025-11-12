Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Sieger des 2. Vogtlandpokals: Heiko Reh und Sabine Rockelmann.
Die Sieger des 2. Vogtlandpokals: Heiko Reh und Sabine Rockelmann. Bild: Thomas Gräf
Die Sieger des 2. Vogtlandpokals: Heiko Reh und Sabine Rockelmann.
Die Sieger des 2. Vogtlandpokals: Heiko Reh und Sabine Rockelmann. Bild: Thomas Gräf
Oberes Vogtland
Schießen: Vogtland-Pokale für Nichtaktive gehen nach Jößnitz und Plauen
Von Thomas Gräf
Anhören
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

An dem von der Schützengesellschaft Oelsnitz am Samstag ausgerichteten Wettkampf hatten sich allerdings nur 20 Hobbysportler beteiligt. Die Siegerin gewann aber erst auf den letzten Drücker.

Leer ausgegangen sind am Samstagnachmittag die einheimischen Schützen beim in Oelsnitz ausgetragenen 2. Vogtlandpokal für Nichtaktive im Pistolenschießen. Denn die beiden Siegerpokale gingen nach Jößnitz und Plauen. Bei den Männern gewann Heiko Reh aus Jößnitz (168 Ringe) vor Georg Görnitz (165) und Jörg Rockelmann (160). Bei den Frauen...
