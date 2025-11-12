Schießen: Vogtland-Pokale für Nichtaktive gehen nach Jößnitz und Plauen

An dem von der Schützengesellschaft Oelsnitz am Samstag ausgerichteten Wettkampf hatten sich allerdings nur 20 Hobbysportler beteiligt. Die Siegerin gewann aber erst auf den letzten Drücker.

Leer ausgegangen sind am Samstagnachmittag die einheimischen Schützen beim in Oelsnitz ausgetragenen 2. Vogtlandpokal für Nichtaktive im Pistolenschießen. Denn die beiden Siegerpokale gingen nach Jößnitz und Plauen. Bei den Männern gewann Heiko Reh aus Jößnitz (168 Ringe) vor Georg Görnitz (165) und Jörg Rockelmann (160). Bei den Frauen...