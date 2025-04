Schließen die Oberland-Handballerinnen die Saison mit einem Sieg ab?

Am Samstag um 15 Uhr sind die Vogtländerinnen Gastgeber für den HV Grüna II. Der kann noch Zweiter werden, die Klingenthalerinnen sind nicht mehr von Platz 5 zu verdrängen.

Zum abschließenden Saisonspiel in der Handball-Regionsliga empfangen die Frauen der SG Oberland am Samstag um 15 Uhr in Klingenthal den HV Grüna II. Für die Oberländerinnen geht es in diesem Nachholspiel praktisch um nichts mehr: Egal ob man gewinnt oder verliert – Die Frauen werden ihre erste Saison auf einem guten 5. Platz beenden. Für...