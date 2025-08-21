Schlüsselspiel? VfB Auerbach will bei Aufsteiger SC Heiligenstadt unbedingt gewinnen

Kann Sven Köhlers Team den Negativtrend stoppen? Nach dem 10:0 im Pokal gegen einen Kreisoberligisten sollten die Vogtländer nun in der Fußball-Oberliga liefern.

Nun kommt es für den VfB Auerbach drauf an: Kaum einer hätte erwartet, dass die dritte Runde schon zu einem Schlüsselspieltag für die Vogtländer wird. Nach den beiden Auftaktniederlagen und dem Pflichtsieg im Pokal reisen die Auerbacher am Samstag in der Fußball-Oberliga zum Aufsteiger SC Heiligenstadt. Anstoß ist um 14 Uhr – und dann...