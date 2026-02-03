Schnee im Stadion: So sieht es beim VFC Plauen und dem VfB Auerbach mit den nächsten Punktspielen aus

In der Fußball-Oberliga droht beiden Vereinen aus dem Vogtland an diesem Wochenende die nächste Absage. Da werden so langsam die Nachholtermine knapp. Wie es jetzt weitergehen soll.

Auf diese Art von Tabellenführung würde der VfB Auerbach sicher gern verzichten: Der Verein hat in der Fußball-Oberliga die meisten Spiele nachzuholen, nämlich drei. Während fünf Teams alle bisherigen 16 Partien absolviert haben und sieben Mannschaften zumindest bei 15 Spielen stehen, hängt der VFC Plauen mit zwei Spielen hinterher. Daran...