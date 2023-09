Schreiersgrün besiegt Erlbach 5:0

In der Fußball-Vogtlandklasse der Frauen hat Merkur Oelsnitz am Sonntag das Obervogtlandederby gegen Schlusslicht Eintracht Eichigt 9:0 gewonnen und damit Platz 1 verteidigt. Sechs Treffer gingen auf das Konto von Kristin Steinel, zudem trugen sich Nayah Zschäck, Melanie Fichtner und Xenia Zschäck in die Torschützenliste ein....