Schützen aus Oelsnitz schreiben Vereinsgeschichte

Bei der Aufstiegsrelegation zur 1. Luftpistolen-Bundesliga am Sonntag in Hannover hat die 1. Bürgerliche Schützengilde nach Stolperstart doch noch überzeugt.

Die Luftpistolenschützen der 1. Bürgerlichen Schützengilde zu Oelsnitz haben am Sonntag den Aufstieg in die 1. Bundesliga perfekt gemacht und damit Vereinsgeschichte geschrieben. Bereits einen Tag vor dem Wettkampf war das Team als Meister der 2. Bundesliga nach Hannover gereist. Die Konkurrenz dort war stark: die Meister der 2. Bundesligen...