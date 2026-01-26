MENÜ
Die 1. Bürgerliche Schützengilde zu Oelsnitz (von links Yannic Grießbach, Dirk Löffler, Aron Fläschendräger, Ronny Stephan, Lukas Naujoks, Kristian Borschke und Henry Hirte) steigt in die 1. Bundesliga auf.
Die 1. Bürgerliche Schützengilde zu Oelsnitz (von links Yannic Grießbach, Dirk Löffler, Aron Fläschendräger, Ronny Stephan, Lukas Naujoks, Kristian Borschke und Henry Hirte) steigt in die 1. Bundesliga auf. Bild: Björn Fläschendräger
Oberes Vogtland
Schützen aus Oelsnitz schreiben Vereinsgeschichte
Von Björn Fläschendräger
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei der Aufstiegsrelegation zur 1. Luftpistolen-Bundesliga am Sonntag in Hannover hat die 1. Bürgerliche Schützengilde nach Stolperstart doch noch überzeugt.

Die Luftpistolenschützen der 1. Bürgerlichen Schützengilde zu Oelsnitz haben am Sonntag den Aufstieg in die 1. Bundesliga perfekt gemacht und damit Vereinsgeschichte geschrieben. Bereits einen Tag vor dem Wettkampf war das Team als Meister der 2. Bundesliga nach Hannover gereist. Die Konkurrenz dort war stark: die Meister der 2. Bundesligen...
