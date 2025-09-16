Schwarz-Oranger Rauch und Fan-Gesänge: Vogtland Rebels füllen die Treuener Luft mit Leidenschaft

Auerbach
Die Vogtland Rebels feierten am Sonntag einen emotionalen Saisonabschluss mit Platz 2 in der Verbandsliga Mitteldeutschland. Wieso die Partie gegen die Erzgebirge Miners nur noch als Freundschaftsspiel ausgetragen wurde.
Noch einmal durften die American-Football-Fans der Region so richtig laut machen: Nachdem Spiel der Vogtland Rebels am Sonntag im heimischen Stadion gegen die Erzgebirge Miners schallte ein sattes „Uffta“ durch Treuen.
