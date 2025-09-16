Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Rebels klatschen hier nach dem Spielende mit ihren Fans ab. Tim Peterfi (links) führt die Gruppe an.
Die Rebels klatschen hier nach dem Spielende mit ihren Fans ab. Tim Peterfi (links) führt die Gruppe an. Bild: Joachim Thoß
Die Rebels klatschen hier nach dem Spielende mit ihren Fans ab. Tim Peterfi (links) führt die Gruppe an.
Die Rebels klatschen hier nach dem Spielende mit ihren Fans ab. Tim Peterfi (links) führt die Gruppe an. Bild: Joachim Thoß
Auerbach
Schwarz-Oranger Rauch und Fan-Gesänge: Vogtland Rebels füllen die Treuener Luft mit Leidenschaft
Von Laura-Louis Freimann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Vogtland Rebels feierten am Sonntag einen emotionalen Saisonabschluss mit Platz 2 in der Verbandsliga Mitteldeutschland. Wieso die Partie gegen die Erzgebirge Miners nur noch als Freundschaftsspiel ausgetragen wurde.

Noch einmal durften die American-Football-Fans der Region so richtig laut machen: Nachdem Spiel der Vogtland Rebels am Sonntag im heimischen Stadion gegen die Erzgebirge Miners schallte ein sattes „Uffta“ durch Treuen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:00 Uhr
3 min.
American Football: Dezimierte Erzgebirger retten ihre Ehre – und die Lizenz
Die Miners (grüne Trikots) haben im letzten Spiel noch einmal alles gegeben.
Trotz akuter Personalnot haben die Miners ihr letztes Saisonspiel bei den Vogtland Rebels über die Bühne gebracht. Ein Nichtantritt hätte für den Verbandsligisten fatale Folgen nach sich gezogen.
Andreas Bauer
17.09.2025
4 min.
"So etwas habe ich noch nicht erlebt" - Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
09:18 Uhr
2 min.
Nach Fed-Entscheid: Goldpreis sinkt deutlich
Der Goldpreis fällt nach seinem jüngsten Rekordhoch (Archivbild)
Zuletzt ist der Goldpreis von Rekord zu Rekord geeilt. Nach der Zinssenkung der US-Notenbank Fed geht es nun deutlich abwärts.
18:00 Uhr
4 min.
Volkswagen ändert Pläne für seine Fabriken: Werk in Zwickau behält offenbar vorerst ein weiteres Modell
Ein ID.3 in der Montage im Zwickauer VW-Werk. Das Modell soll länger in Zwickau gefertigt werden als bisher geplant.
Der Autobauer will die geplante Verlagerung der VW-Golf-Produktion von Wolfsburg nach Mexiko verschieben. Das hat Folgen für das Fahrzeugwerk in Zwickau – das so etwas Zeit gewinnt.
Jan-Dirk Franke
09:16 Uhr
2 min.
Wohnungsbau: 30 Prozent mehr Genehmigungen im Juli
In Deutschland wird wieder mehr gebaut. (Archivbild)
In Deutschland könnten wieder mehr Wohnungen gebaut werden. Allerdings waren die Zahlen im Vorjahresmonat auch sehr schwach. Reicht das Plus, um die Wohnungsnot in Städten zu lindern?
08.09.2025
2 min.
Wenn aus „Party“ Pech wird: American Footballer aus dem Vogtland und Erzgebirge beenden Duell vorzeitig
Die Vogtland Rebels (links), hier gegen Freiberg, haben sich in der Verbandsliga Mitteldeutschland den zweiten Platz gesichert.
Eigentlich sollte es am Sonntag ein spannendes Auswärtsspiel für die Rebels werden. Wieso die Freude über den 30:0-Sieg bei den Miners am Ende dennoch getrübt war.
Laura-Louis Freimann
Mehr Artikel