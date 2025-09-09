Sechs Medaillen: Rodewischer Nachwuchs beeindruckt bei Judo-Landeseinzelmeisterschaft in Bautzen

Auerbach
Elf Judoka des JV Ippon haben sich am Samstag mit den besten Jugendsportlern Sachsens gemessen. Dort verdienten sie sich das Ticket für die Mitteldeutschen Titelkämpfe.
Bei der Landeseinzelmeisterschaft der Altersklasse U 15 im Judo, die am vergangenen Samstag in Bautzen stattfand, zeigten die Nachwuchsathleten des JV Ippon Rodewisch beeindruckende Leistungen. Insgesamt hatten sich im Vorfeld elf Judoka des Vereins für dieses Turnier qualifiziert – ein starkes Zeichen für die erfolgreiche Jugendarbeit des...
