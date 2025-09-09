Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
In Bautzen verdienten sich die Rodewischer Judoka Medaillen und das Ticket für die Mitteldeutsche Meisterschaft in Adorf.
In Bautzen verdienten sich die Rodewischer Judoka Medaillen und das Ticket für die Mitteldeutsche Meisterschaft in Adorf.
Auerbach
Sechs Medaillen: Rodewischer Nachwuchs beeindruckt bei Judo-Landeseinzelmeisterschaft in Bautzen
Von Maxi Blei
Elf Judoka des JV Ippon haben sich am Samstag mit den besten Jugendsportlern Sachsens gemessen. Dort verdienten sie sich das Ticket für die Mitteldeutschen Titelkämpfe.

Bei der Landeseinzelmeisterschaft der Altersklasse U 15 im Judo, die am vergangenen Samstag in Bautzen stattfand, zeigten die Nachwuchsathleten des JV Ippon Rodewisch beeindruckende Leistungen. Insgesamt hatten sich im Vorfeld elf Judoka des Vereins für dieses Turnier qualifiziert – ein starkes Zeichen für die erfolgreiche Jugendarbeit des...
