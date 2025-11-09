Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Mit dem 32:27 durch Roman Becvar (Mitte) sieben Minuten vor Schluss setzte der SV 04 Oberlosa gegen die Sportsfreunde Söhre den entscheidenden Akzent.
Mit dem 32:27 durch Roman Becvar (Mitte) sieben Minuten vor Schluss setzte der SV 04 Oberlosa gegen die Sportsfreunde Söhre den entscheidenden Akzent. Bild: Oliver Orgs
Mit dem 32:27 durch Roman Becvar (Mitte) sieben Minuten vor Schluss setzte der SV 04 Oberlosa gegen die Sportsfreunde Söhre den entscheidenden Akzent.
Mit dem 32:27 durch Roman Becvar (Mitte) sieben Minuten vor Schluss setzte der SV 04 Oberlosa gegen die Sportsfreunde Söhre den entscheidenden Akzent. Bild: Oliver Orgs
Plauen
Sensationelle Stimmung in der 3. Liga: Handballer des SV 04 Oberlosa feiern wichtigen Heimsieg
Von Rico Michel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Vogtländer wurden am Samstag einmal mehr von ihren Fans getragen – selbst in kritischen Phasen. Am Ende sicherten sie sich gegen die Sportsfreunde Söhre einen verdienten 36:30-Sieg.

Der SV 04 Oberlosa hat am 11. Spieltag der 3. Handball-Bundesliga einen entscheidenden 36:30-Heimsieg gegen die Sportfreunde Söhre gefeiert. Mit dem fünften Saisonsieg sichern sich die Plauener Luft im Tabellenmittelfeld und bauen den Abstand zu den Abstiegsrängen auf fünf Punkte aus.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19.10.2025
2 min.
Handballer des SV 04 Oberlosa verlieren Spiel und Torjäger
Auf Matevž Kunst (am Ball) werden die Oberlosaer erst einmal verzichten müssen.
Bei der zweiten Mannschaft des SC Magdeburg zog der Drittligist mit 37:40 den Kürzeren. Viel schwerer wiegt aber die Sperre, der Matevz Kunst jetzt entgegensieht.
Rico Michel
09.11.2025
4 min.
Mit dem Deutschland-Ticket von Chemnitz nach Berlin: Was sich auf der Strecke über Elsterwerda ändern wird
Die Regionalbahn-Linie 45 verbindet Chemnitz mit Elsterwerda. Dort kann man nach Berlin umsteigen.
Mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember fällt für Reisende eine günstige Ausnahmeregelung weg. Dennoch kann der Weg über Elsterwerda führen. Lange Wartezeiten auf dem kleinen Bahnhof müssen Zugfahrende aber in Kauf nehmen.
Ingolf Wappler
05.10.2025
3 min.
SV 04 Oberlosa: Gegen Tabellenführer MTV Braunschweig wäre sogar etwas drin gewesen
Coach Ladislav Brykner (Mitte) wollte sich mit seinem SV 04 Oberlosa nicht beim Tabellenführer in Braunschweig verstecken. Ein gelungener Auftritt.
Natürlich ist die knappe 24:27-Niederlage der Plauener Drittliga-Handballer gegen den Spitzenreiter insgesamt ein eher positives Ergebnis im Hinblick auf die letzten Spiele. Trotzdem ärgert sich der Coach etwas.
Rico Michel
10.11.2025
3 min.
Sinkende Schülerzahlen an Sachsens Grundschulen: Minister streicht ab 2026 bisherige „Buschzulage“ - fast überall
Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) bei einem Schulbesuch im August. Für künftige Grundschullehrer, die ab Februar 2026 ihr Referendariat beginnen, entfällt der Anwärtersonderzuschlag von monatlich knapp 1260 Euro brutto.
Mit 3052 Euro brutto gehören viele angehende Lehrkräfte in Sachsen bundesweit zu den Spitzenverdienern unter Referendaren. Ab Februar hängt die Chance auf den Sonderzuschlag aber von der Schulart ab.
Tino Moritz
11.11.2025
3 min.
Röwekamp: Drei Punkte beim neuen Wehrdienst noch ungelöst
Der CDU-Politiker Thomas Röwekamp ist Vorsitzender des Verteidigungsausschusses.
Wie sollen junge Männer künftig für den Wehrdienst ausgewählt werden? Unionsexperte Röwekamp nennt offene Fragen und fordert konkrete Antworten.
11.11.2025
3 min.
Neuer Plauener Eventkoch zieht in ehemalige Schlosserei-Werkhalle
Eventkoch Thomas Krause bringt die Werbung für sein Unternehmen an der Halle einer ehemaligen Schlosserei an der Poeppingstraße an.
Schon im Vorjahr wollte Gastronom und TV-Koch Thomas Krause im Stadtteil Chrieschwitz investieren. Doch die ursprünglichen Pläne scheiterten. Jetzt gibt es eine Alternativlösung.
Swen Uhlig
Mehr Artikel