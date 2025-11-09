Sensationelle Stimmung in der 3. Liga: Handballer des SV 04 Oberlosa feiern wichtigen Heimsieg

Die Vogtländer wurden am Samstag einmal mehr von ihren Fans getragen – selbst in kritischen Phasen. Am Ende sicherten sie sich gegen die Sportsfreunde Söhre einen verdienten 36:30-Sieg.

Der SV 04 Oberlosa hat am 11. Spieltag der 3. Handball-Bundesliga einen entscheidenden 36:30-Heimsieg gegen die Sportfreunde Söhre gefeiert. Mit dem fünften Saisonsieg sichern sich die Plauener Luft im Tabellenmittelfeld und bauen den Abstand zu den Abstiegsrängen auf fünf Punkte aus.