SG Oberland bezieht klare Heimniederlage

Die SG Handball Oberland ist mit einer klaren Niederlage in die neue Kreisliga-Saison gestartet. Gegen Aufstiegsaspirant HC Pleißental zogen die personell arg dezimierten Vogtländer mit 18:34 (8:14) den Kürzeren. Nach ausgeglichenem Beginn zogen in der Sporthalle des Gymnasiums Markneukirchen die Gäste das Tempo an. Den...