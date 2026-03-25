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Die Volleyballerinnen des VSV Fortuna Göltzschtal II wollen ihre starke Saison am Samstag mit dem Aufstieg krönen.
Die Volleyballerinnen des VSV Fortuna Göltzschtal II wollen ihre starke Saison am Samstag mit dem Aufstieg krönen. Foto: Tauschers-Photography
Die Volleyballerinnen des VSV Fortuna Göltzschtal II wollen ihre starke Saison am Samstag mit dem Aufstieg krönen.
Die Volleyballerinnen des VSV Fortuna Göltzschtal II wollen ihre starke Saison am Samstag mit dem Aufstieg krönen. Foto: Tauschers-Photography
Auerbach
Showdown im Volleyball: Packt dieses junge Team aus dem Vogtland den Bezirksliga-Aufstieg?
Von Monty Gräßler
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Das Hinspiel des VSV Fortuna Göltzschtal II gegen Lichtenstein II ist allein schon wegen des spektakulären 35:37 im ersten Satz in Erinnerung geblieben. Im Rückspiel geht es nun um den Staffelsieg.

Der letzte Spieltag in der Volleyball-Bezirksklasse West der Frauen hat es am Samstag in sich: Wenn Spitzenreiter VSV Fortuna Göltzschtal II 14 Uhr beim punktgleichen Tabellenzweiten Fortschritt Lichtenstein II antritt, kommt es zum Showdown. „Wir sind mega aufgeregt und angespannt. Denn es wird ein spannender Saisonabschluss, bei dem sich am...
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