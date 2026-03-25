Showdown im Volleyball: Packt dieses junge Team aus dem Vogtland den Bezirksliga-Aufstieg?

Auerbach
Das Hinspiel des VSV Fortuna Göltzschtal II gegen Lichtenstein II ist allein schon wegen des spektakulären 35:37 im ersten Satz in Erinnerung geblieben. Im Rückspiel geht es nun um den Staffelsieg.
Der letzte Spieltag in der Volleyball-Bezirksklasse West der Frauen hat es am Samstag in sich: Wenn Spitzenreiter VSV Fortuna Göltzschtal II 14 Uhr beim punktgleichen Tabellenzweiten Fortschritt Lichtenstein II antritt, kommt es zum Showdown. „Wir sind mega aufgeregt und angespannt. Denn es wird ein spannender Saisonabschluss, bei dem sich am...
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