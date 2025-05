Showdown in der Fußball-Oberliga: VfB Auerbach will es Fans gegen den SV Blau-Weiß Zorbau noch einmal beweisen

Die Vogtländer verabschieden sich mit einem letzten Heimspiel aus der Saison. Spannung ist garantiert, denn der Gegner kämpft um den Klassenerhalt.

Zum letzten Mal in dieser Saison läuft der VfB Auerbach in der Fußball-Oberliga vor heimischem Publikum auf. Während die Vogtländer das Spiel in der Arena zur Vogtlandweide für einen angenehmen Abschied von ihren Fans nutzen können, kommt der Gegner an diesem Sonntag, 14 Uhr, mit großen Sorgen ins Vogtland. Denn der SV Blau-Weiß Zorbau...