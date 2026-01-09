Sie fliegen gern unter dem Radar: Dieser Plauener und sein Bruder sind bei zwei Fußball-Bundesligisten nicht wegzudenken

Peter und Michael Ulbricht haben beim VFC Plauen ihre ersten Schritte auf dem Rasen gemacht. Heute leben sie zwar in zwei entgegensetzten Richtungen von der Heimat aus gesehen, sind bei einem aber vereint.

Zwei Plauener Jungs aus der Talentschmiede des VFC Plauen sind im deutschen Fußball ganz oben angekommen – und kaum jemand weiß das, denn die Geschwister Peter und Michael Ulbricht stehen nicht unbedingt auf dem Rasen im Mittelpunkt. Doch ihr Weg, der sie heute hauptberuflich für den TSV 1860 München und Hamburger SV arbeiten lässt,...