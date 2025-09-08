Sieben Tore in den letzten acht Minuten: TSV Oelsnitz schlägt Favorit Wismut Aue in letzter Sekunde doch noch

Oberes Vogtland
In der Regionsoberliga der Handballer haben die Männer aus der Teppichstadt bei der BSG Wismut Aue 31:30 gewonnen. Für die zweite Vertretung setzte es dagegen eine derbe 14:34-Klatsche.
Beim Vorjahreszweiten sprach nicht viel für einen Sieg der Vogtländer. Ein neuer Auer Trainer, der 96 Länderspiele für Rumänien auf dem Buckel hat, Spieler wie Zverina, Schwenning, Uhlig und Faith auf dem Parkett, die alle schon jahrelang höherklassig spielten. Die Oelsnitzer dagegen reisten ohne vier Spieler an und bauten auf Unterstützung...
