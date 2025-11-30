„Sieg gegen den Letzten enorm wichtig“: HC Einheit Plauen dominiert HC Aschersleben in der Handball-Regionalliga

Plauen
Der 38:28-Sieg gegen das Schlusslicht gibt den Vogtländern Auftrieb. Doch die Position in der Tabelle ist noch nicht sicher.
Nach dem 38:28 (18:13)-Sieg am Samstag vor 342 Zuschauern in der Einheit-Arena gegen Schlusslicht HC Aschersleben hat sich Handball-Regionalligist HC Einheit Plauen etwas Luft im Abstiegskampf verschafft. Dennoch verbleiben die Plauener auf dem 11. Tabellenplatz.
