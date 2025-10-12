Sieg im Sachsenpokal: U 19-Spieler erzielt in der Schlussminute das 4:0 für den VfB Auerbach

Den Sieg gegen Landesklassist FV Eintracht Niesky möchte VfB-Coach Sven Köhler nicht überbewerten. Einen besonderen Auftritt hatte aber der kurzfristig eingesprungene Nachwuchsspieler Aaron Kromm.

Gern wird der Satz im Pokal bemüht, dass eben jener seine eigenen Gesetze hätte – und auch mal ein Außenseiter den Favoriten stürzen kann. In aller Regel setzt sich allerdings schon der Klassenhöhere durch. Und genau mit diesem Ziel war der VfB Auerbach am Freitag nach Niesky gereist, um sich gegen den Landesklasse-Vertreter durchzusetzen....