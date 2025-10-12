Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Aaron Kromm vom VfB Auerbach: Der U19-Spieler, der erstmals im Kader der 1. Mannschaft stand, krönte sein Debüt in der Schlussphase des Pokalspiels gegen Niesky mit dem Treffer zum 4:0.
Aaron Kromm vom VfB Auerbach: Der U19-Spieler, der erstmals im Kader der 1. Mannschaft stand, krönte sein Debüt in der Schlussphase des Pokalspiels gegen Niesky mit dem Treffer zum 4:0. Bild: VfB Auerbach/Website
Auerbach
Sieg im Sachsenpokal: U 19-Spieler erzielt in der Schlussminute das 4:0 für den VfB Auerbach
Von Marcus Schädlich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Den Sieg gegen Landesklassist FV Eintracht Niesky möchte VfB-Coach Sven Köhler nicht überbewerten. Einen besonderen Auftritt hatte aber der kurzfristig eingesprungene Nachwuchsspieler Aaron Kromm.

Gern wird der Satz im Pokal bemüht, dass eben jener seine eigenen Gesetze hätte – und auch mal ein Außenseiter den Favoriten stürzen kann. In aller Regel setzt sich allerdings schon der Klassenhöhere durch. Und genau mit diesem Ziel war der VfB Auerbach am Freitag nach Niesky gereist, um sich gegen den Landesklasse-Vertreter durchzusetzen....
Das könnte Sie auch interessieren
12.10.2025
3 min.
Zufallsfund eines Erzgebirgers in Ungarn: Restaurierte DDR-Rennmaschine sorgt für Aufsehen
Roland Rentzsch aus Auer (bei Dresden) war ein begnadeter Entwickler.
Der Eigenbau des kürzlich verstorbenen DDR-Rennmaschinen-Konstrukteurs Roland Rentzsch galt als verschollen. Doch Nummern bestätigen: Es ist das Original.
Thomas Fritzsch
Von Jan Leißner
2 min.
12.10.2025
2 min.
Frankenberger Erlebnismuseum: Erwartungen zu hoch geschraubt
Meinung
Redakteur
Die Zeitwerkstadt ist als Erlebnismuseum auch überregional etabliert.
Das Frankenberger Erlebnismuseum hat in diesem Jahr mit jetzt 13.000 Gästen schon deutlich mehr Besucher als im Vorjahr. Das entspricht nicht früheren Erwartungen.
Jan Leißner
07:55 Uhr
1 min.
Verdi ruft zu Streik im Krankenhaus auf
Beschäftigte des DRK legen am Dienstag in Chemnitz ihre Arbeit nieder (Symbolbild).
Mehr Lohn und kürzere Arbeitszeiten. Im DRK Krankenhaus Chemnitz-Rabenstein streiken Beschäftigte für einen Kompromiss mit den Arbeitgebern.
09.10.2025
4 min.
Kapitän des VfB Auerbach stärkt seiner Mannschaft den Rücken und wehrt sich gegen Vorwürfe
Trainer Sven Köhler (links) und Kapitän Amer Kadric sind sich einig: Der VfB Auerbach zeigt nicht nur im Training vollen Einsatz. Auch, wenn das die Ergebnisse gerade nicht widerspiegeln.
Die vergangenen Spiele sind für den vogtländischen Fußball-Oberligisten nicht nach Plan gelaufen. Trotzdem hängt sich die Truppe von Sven Köhler im Training voll rein. Im Sachsenpokal will man am Freitag in Niesky Selbstvertrauen tanken.
Marcus Schädlich
07:50 Uhr
1 min.
Verkehrsbehinderungen im Vogtland nach Unfall auf A 72 bei Pirk
Auf der Autobahn 72 bei Pirk im Vogtland ist es zu einem Unfall gekommen.
Ein Verkehrsunfall auf der Autobahn führt derzeit zu Einschränkungen im Pendlerverkehr. Was passiert ist.
Jonas Patzwaldt
07.09.2025
3 min.
Fußball-Sachsenpokal: Auerbach lässt nichts anbrennen
Max Roscher (am Ball) schnürte beim 3:0-Erfolg des VfB Auerbach beim HFC Colditz einen Doppelpack.
Ohne großen Glanz, aber doch souverän ist der VfB in die 3. Runde eingezogen. Beim 3:0-Erfolg gegen den HFC Colditz sorgte einer im zweiten Abschnitt für die Entscheidung, der in Durchgang eins noch auf der Bank gesessen hatte.
Marcus Schädlich
Mehr Artikel