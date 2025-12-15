Silber und Bronze bei Deutscher Meisterschaft für Plauener Gewichtheber

Plauen
Mit einem Trio ist der AC Atlas bei den nationalen Titelkämpfen an den Start gegangen. Zwei der drei Plauener schafften es aufs Podest.
Für Gewichtheber Anthony Teichert vom AC Atlas Plauen hat es bei den Deutschen Meisterschaften in Böbingen in der Kategorie bis 71 kg ein Wiedersehen mit seinem stärksten Konkurrenten Marc Vogel aus Suhl gegeben. Und wie schon bei der Junioren-Europameisterschaft war der Thüringer auch diesmal nicht zu schlagen. Mit 124 kg gewann der Plauener...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.