Skilangläufer des VSC Klingenthal lassen bei der Junioren-WM aufhorchen

Janik Weidlich und Jonas Albrecht wollten beim Sprint in Schilpario ins Halbfinale. Für beide lief es am ersten Tag des Saisonhöhepunktes sogar noch besser.

Mit den Plätzen 4 und 6 im Sprint haben die Skilangläufer Janik Weidlich und Jonas Albrecht vom VSC Klingenthal dem deutschen Team am ersten Tag der Junioren-Weltmeisterschaft in Schilpario (Italien) einen Achtungserfolg beschert. Im 99-köpfigen Teilnehmerfeld knüpften die beiden 19-Jährigen am Montag in der klassischen Technik nahtlos an...