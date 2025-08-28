Skispringen: Nord-Cup wird für Klingenthaler Talente zum Erfolg

Oberes Vogtland
In Pöhla bestätigten zahlreiche Siege, Podestplätze und starke Top-Ten-Ergebnisse den guten Trainingsstand der jungen Sportler.
Der erste Wettkampf des DSV-Nord-Cups in Pöhla ist für die Skispringer von VSC und Bundesstützpunkt Klingenthal (BSP) ein voller Erfolg gewesen. Else Götzel (VSC) belegte in der AK12/13 Rang 2, Ronja Götzel (VSC) wurde Dritte, Tameo Rosenzweig (BSP) erreichte Platz 5. Ein Doppelerfolg gelang den Mädchen der AK 14/15: Charlotte Starke (VSC)...
