Skispringen und Nordische Kombination in Klingenthal: Am Wochenende laufen gleich zwei Wettbewerbe parallel

Oberes Vogtland
Der FIS-Continentalcup und der „kleine Bruder“ FIS-Cup werden in Klingenthal und Mühlleithen ausgetragen. Ausrichter VSC ist auch in Sachen Wetter optimistisch.
Am Wochenende ist Klingenthal Austragungsort gleich zweier internationaler Skisprungveranstaltungen. Freitag und Samstag findet der FIS-Cup der Skispringer statt, parallel dazu gastiert von Freitag bis Sonntag der FIS-Continentalcup der Nordisch Kombinierten in der Vogtland-Arena.
