MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In Sachen Schnee sieht es in der Klingenthaler Vogtland-Arena aktuell gut aus.
In Sachen Schnee sieht es in der Klingenthaler Vogtland-Arena aktuell gut aus. Bild: VSC Klingenthal/Florian Müller
In Sachen Schnee sieht es in der Klingenthaler Vogtland-Arena aktuell gut aus.
In Sachen Schnee sieht es in der Klingenthaler Vogtland-Arena aktuell gut aus. Bild: VSC Klingenthal/Florian Müller
Oberes Vogtland
Skispringen und Nordische Kombination in Klingenthal: Am Wochenende laufen gleich zwei Wettbewerbe parallel
Von Florian Müller
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der FIS-Continentalcup und der „kleine Bruder“ FIS-Cup werden in Klingenthal und Mühlleithen ausgetragen. Ausrichter VSC ist auch in Sachen Wetter optimistisch.

Am Wochenende ist Klingenthal Austragungsort gleich zweier internationaler Skisprungveranstaltungen. Freitag und Samstag findet der FIS-Cup der Skispringer statt, parallel dazu gastiert von Freitag bis Sonntag der FIS-Continentalcup der Nordisch Kombinierten in der Vogtland-Arena.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.01.2026
3 min.
„Wir haben es geschafft!“ – Friseurin aus dem Erzgebirge wehrt sich erfolgreich gegen Rückforderung von Coronahilfen
Friseurin Mandy Herrmann aus Bad Schlema sollte Coronahilfen zurückzahlen. Dagegen hat sie sich nun erfolgreich gewehrt.
Seit April hat Mandy Herrmann zusammen mit anderen darum gekämpft, dass sie eine staatliche Unterstützung aus der Pandemiezeit nicht zurückzahlen müssen. Mit Erfolg. Doch dafür war Durchhaltevermögen gefragt.
Irmela Hennig
17.10.2025
2 min.
Klingenthal: Einschränkungen an der Schanze
Der Anlaufturm der Großschanze in Klingenthal.
Erst der Continental-Cup im Skispringen, dann das Finale des Sommer-Grand-Prix: Das hat ab dem 18. Oktober Auswirkungen auf den Besucherverkehr in der Vogtland-Arena.
Ronny Hager
07.01.2026
4 min.
Starker Strom: AC/DC-Gitarrist Angus Young ist nun im Erzgebirge zu haben
Eigentlich ist Roy Fankhänel Gitarrenbauer. Doch mit großer Leidenschaft entwirft er auch Holzkunstfiguren. In Seiffen gehen seine Entwürfe bereits in Serie.
Die Genossenschaft Seiffener Volkskunst widmet dem Gitarristen der legendären Hardrocker AC/DC eine eigene Figur. Damit wird eine neue Serie fortgesetzt. Doch wer ist der kreative Kopf dahinter?
Joseph Wenzel
16:30 Uhr
1 min.
Burgstädter Schulen reagieren auf Unwetterwarnung
Das Burgstädter Gymnasium schickt seine Schüler wegen Glatteisgefahr ins Homeoffice.
Schnee, Regen und Eis sollen laut Wetterprognosen für schwierige Straßenverhältnisse sorgen. Das hat auch Folgen für Schüler und Unterricht.
Uwe Rechtenbach
16:26 Uhr
4 min.
Bauernproteste an Autobahnen gegen EU-Handelsabkommen
Landwirte befürchten unverhältnismäßige Konkurrenz durch günstige Importe aus Südamerika.
Traktoren rollen an Autobahn-Auffahrten, Paris erlebt erneut Bauern-Blockaden: Warum der Streit um das Mercosur-Abkommen nicht abebbt.
13:53 Uhr
1 min.
VSC Klingenthal verschiebt Bergmannscup
Zu wenig Schnee...
Die derzeitigen Witterungsbedingungen reichen nicht aus, die alpinen Skisportler wie geplant am Dienstag auf die Piste zu schicken. Auch hinter den Aschbergskispielen am 4. Januar steht ein Fragezeichen.
Steffen Bandt
Mehr Artikel