Skispringerin Julina Kreibich vom VSC Klingenthal sammelt erste Weltcuppunkte: Die kuriose Geschichte dahinter

Oberes Vogtland
Das gute Abschneiden der 18-Jährigen bei der Two-Nights-Tour zum Jahreswechsel ging angesichts der Top-Resultate von Selina Freitag fast etwas unter. Dabei verbindet beide eine gemeinsame Episode.
Der Ausfall der ersten beiden Schulstunden am Montagfrüh kam Julina Kreibich nicht ganz ungelegen. Schließlich war die Skispringerin des VSC Klingenthal, die sich am Sportgymnasium gerade auf die Abiturprüfungen vorbereitet, am Sonntag erst kurz vor Mitternacht vom Wettkampf heimgekehrt. Das passiert zwar im Winter öfter. Doch diesmal kam die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.