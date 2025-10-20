Sommer-Grand-Prix in Klingenthal: Sachsens Skisprung-Hoffnung zittert nach Continental-Cup um Start beim Finale

Oberes Vogtland
Während die beiden letzten Wettkämpfe des Continental-Cups am Samstag und Sonntag jeweils ein Schweizer gewinnen konnte und mit Felix Hoffmann ein Thüringer zwei Mal auf dem Podest stand, verpasste Adrian Tittel sogar den letzten Durchgang.
Mit dem dritten Platz am Samstag und dem zweiten Rang am Sonntag hat Felix Hoffmann die deutsche Flagge beim Finale des Continental-Cups am Wochenende in der Vogtland-Arena in Klingenthal hochgehalten. „Die Sprünge waren zwar noch ein kleines bisschen fehlerhaft. Aber ich kam schön ins Fliegen, was Spaß gemacht hat“, freut sich der...
