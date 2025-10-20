Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Kräftemessen der weltbesten Skispringer rückt immer näher. Foto: VSC Klingenthal/Konstanze Schneider
Das Kräftemessen der weltbesten Skispringer rückt immer näher. Foto: VSC Klingenthal/Konstanze Schneider Bild: VSC Klingenthal
Das Kräftemessen der weltbesten Skispringer rückt immer näher. Foto: VSC Klingenthal/Konstanze Schneider
Das Kräftemessen der weltbesten Skispringer rückt immer näher. Foto: VSC Klingenthal/Konstanze Schneider Bild: VSC Klingenthal
Oberes Vogtland
Sommer-Grand-Prix: In Klingenthal steigt das Finale
Von Florian Müller
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Von Freitag bis Sonntag ist die Vogtland-Arena Schauplatz hochkarätiger Skisprung-Wettkämpfe.

In wenigen Tagen trifft sich die Weltelite des Skispringens wieder in der Vogtland-Arena. Von Freitag bis Sonntag steigt das Finale des Sommer-Grand-Prix. Am Freitag stehen Training und Qualifikation auf dem Programm. Ab 13 Uhr ist Einlass, bevor zunächst die Frauen (13.30 Uhr Training/15.15 Uhr Qualifikation) und anschließend die Männer (17...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20.10.2025
5 min.
Skispringen: Neue Anzüge beim Sommer-Finale in der Vogtland-Arena, aber nur für die Frauen
Freut sich auf ihr Heimspiel: Selina Freitag, die im Vorjahr Fünfte in der Vogtland-Arena wurde.
Die weltbesten Ski-Adler testen beim Grand Prix in Klingenthal letztmals vor dem Olympiawinter ihre Form. Für die Fliegerinnen wird der Wettkampf aus einem Grund besonders spannend.
Thomas Prenzel
22.10.2025
2 min.
OpenAI bettet ChatGPT in Web-Nutzung ein - eigener Browser
Mit einem eigenen Browser will OpenAI ChatGPT stärker bei der Nutzung von Websites etablieren. (Archivbild)
Internet-Nutzer steuern Websites tagtäglich über Browser-Software wie Chrome oder Safari an. Beim Konkurrenz-Programm Atlas von OpenAI soll der Chatbot ChatGPT ein ständiger Begleiter sein.
21.10.2025
4 min.
„Eine Schande für unseren Ort“ – Einstiger Schuldirektor kämpft gegen Missstand im Erzgebirge
Siegfried Meßner will sich nicht damit abfinden, dass das Bachgeländer in seinem Heimatort Steinbach weiter vor sich hin rostet.
Steinbach ist einst zum schönsten Dorf Sachsens gekürt worden. Seitdem sind rund 30 Jahre vergangen und haben ihre Spuren im Ort hinterlassen. Besonders am Dorfbach entlang.
Kjell Riedel
15:00 Uhr
2 min.
Sommer-Grand-Prix in Klingenthal: Hier gibt es alle Zeiten für die Wettbewerbe
Der Sommer-Grand-Prix findet vom 24. bis 26. Oktober in der Vogtland-Arena statt.
Ab Freitag sind die besten Skispringerinnen und Skispringer der Welt in Klingenthal am Start. Wann welcher Wettbewerb stattfindet.
Tino Beyer
20.10.2025
2 min.
Mehrere Interessenten wollen Chemnitzer Ratskeller wiederbeleben
Der Chemnitzer Ratskeller gilt als einer der schönsten in Deutschland.
Seit vielen Jahren liegt im Herzen der Stadt ein Traditionslokal im Dornröschenschlaf. Das Rathaus sucht nach potenziellen Betreibern. Mit Erfolg?
Michael Müller
22.10.2025
5 min.
"Der Nachbar": So liest sich Fitzeks neuer Psychothriller
Mit "Der Nachbar" erscheint nun der neue Psychothriller von Sebastian Fitzek.
Ein Nachbar, der immer hilft? Klingt erst mal gut. Doch in Sebastian Fitzeks neuem Psychothriller wird die Fürsorge schnell zur Bedrohung. Wie ist der Bestseller-Autor selbst als Nachbar drauf?
Sabrina Szameitat, dpa
Mehr Artikel