Sommer-Grand-Prix: In Klingenthal steigt das Finale

Von Freitag bis Sonntag ist die Vogtland-Arena Schauplatz hochkarätiger Skisprung-Wettkämpfe.

In wenigen Tagen trifft sich die Weltelite des Skispringens wieder in der Vogtland-Arena. Von Freitag bis Sonntag steigt das Finale des Sommer-Grand-Prix. Am Freitag stehen Training und Qualifikation auf dem Programm. Ab 13 Uhr ist Einlass, bevor zunächst die Frauen (13.30 Uhr Training/15.15 Uhr Qualifikation) und anschließend die Männer (17...