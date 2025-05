Spannender Meisterschaftskampf: In der Fußball-Vogtlandklasse rücken die Verfolger dem SSV Bad Brambach so richtig auf die Pelle

Mit 0:3 verlor der SSV bei der Zweitvertretung des SV Merkur Oelsnitz und bleibt nur deshalb an der Spitze, weil Ellefeld im Spitzenspiel in Wildenau unterlag. Derweil steht Heinsdorf kurz vor der Rettung.

Der SSV Bad Brambach droht auf der Zielgeraden der Fußball-Vogtlandklasse alles zu verspielen. Standen die Obervogtländer zwischenzeitlich mit massig Abstand an der Tabellenspitze und räumten auch die Gerüchte aus dem Weg, eventuell nicht aufsteigen zu wollen, klemmte die Säge in den vergangenen Wochen. Der negative Höhepunkt kam dann am...