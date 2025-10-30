Spannung pur im Vogtlandpokal 2025/26: Der Weg ins Viertelfinale – Wer setzt sich durch?

16 Mannschaften wollen es im Fußball-Vogtlandpokal in die nächste Runde schaffen. Vor allem diejenigen, denen dieses Kunststück noch nie gelang.

Der Fußball-Vogtlandpokal ruft die Erlbacher auf den Plan: Denn das Finale findet in dieser Saison praktisch vor ihrer Haustür statt – am letzten Juni-Wochenende im nicht einmal vier Kilometer entfernten Stadion am Markneukirchener Bad. Dorthin vergab der Vogtländische Fußball-Verband (VFV) kürzlich sein „Pokalwochenende 2026“. Der BC,... Der Fußball-Vogtlandpokal ruft die Erlbacher auf den Plan: Denn das Finale findet in dieser Saison praktisch vor ihrer Haustür statt – am letzten Juni-Wochenende im nicht einmal vier Kilometer entfernten Stadion am Markneukirchener Bad. Dorthin vergab der Vogtländische Fußball-Verband (VFV) kürzlich sein „Pokalwochenende 2026“. Der BC,...