Spannung pur im Vogtlandpokal 2025/26: Der Weg ins Viertelfinale – Wer setzt sich durch?

Plauen
16 Mannschaften wollen es im Fußball-Vogtlandpokal in die nächste Runde schaffen. Vor allem diejenigen, denen dieses Kunststück noch nie gelang.
Der Fußball-Vogtlandpokal ruft die Erlbacher auf den Plan: Denn das Finale findet in dieser Saison praktisch vor ihrer Haustür statt – am letzten Juni-Wochenende im nicht einmal vier Kilometer entfernten Stadion am Markneukirchener Bad. Dorthin vergab der Vogtländische Fußball-Verband (VFV) kürzlich sein „Pokalwochenende 2026“. Der BC,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.