Spektakel beim Kirmesspiel in Grünbach: 350 Zuschauer sehen sechs Tore

3:3 trennten sich am Montagabend beim traditionellen Fußballmatch am Rande des Festgeschehens die SpVgg Grünbach-Falkenstein und der FC Werda.

Sechs Treffer sahen die 350 Zuschauer beim traditionellen Kirmes-Fußballspiel am Montagabend in Grünbach. 3:3 trennten sich Gastgeber SpVgg Grünbach-Falkenstein und der FC Werda. Die beiden Vogtlandligisten sorgten für eine abwechslungsreiche Begegnung. Die Hausherren lagen dreimal vorn, die Gäste glichen dreimal aus. Brandon Sandner schoss...