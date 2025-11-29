Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Dieses Foto entstand am Donnerstag im Auerbacher Stadion. Die Absage des VfB-Heimspiels kam daher wenig überraschend.
Dieses Foto entstand am Donnerstag im Auerbacher Stadion. Die Absage des VfB-Heimspiels kam daher wenig überraschend. Bild: Monty Gräßler
Plauen
Spielabsagen für VfB Auerbach und VFC Plauen: Welche Vereine im Vogtland noch betroffen sind
Von Monty Gräßler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Fußball-Oberliga wurden drei Partien wegen Unbespielbarkeit der Plätze abgesetzt. Doch auch in der Vogtlandliga gibt es am Wochenende erneut nur ein abgespecktes Programm.

Die beiden vogtländischen Fußball-Oberligisten kommen seit dem spektakulären 2:2 im Derby Anfang November in der Liga einfach nicht mehr zum Zuge. Wie schon in der Vorwoche fallen auch am letzten Wochenende des Monats die Partien der beiden Teams den Witterungsbedingungen zum Opfer. Der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) hatte bereits am...
