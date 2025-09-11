Spieler-Engpass beim VfB Auerbach: Kapitän verletzt, Ersatz ungewiss

Auerbach
Die bevorstehende Begegnung der Vogtländer in Grimma verspricht Spannung, da beide Teams in der Oberliga Aufholbedarf haben. Zudem starten sie mit dem Aufwind eines 3:0-Pokalsieges in die Partie.
Von einem Horror-Start war nach den ersten Spielen die Rede – was ganz nach dem VfB Auerbach zu Beginn der Saison klingt, trifft in ähnlicher Form auf den FC Grimma (Platz 14) zu, der am Samstag, 14 Uhr, die Vogtländer empfängt. Die Grimmaer pfiffen personell aus dem letzten Loch und zeigten in den ersten drei Spielen auch keine guten...
