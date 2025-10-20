Spitzenreiter BC Erlbach gewinnt „Kirwe-Spiel“ gegen Top-Favorit FSV Treuen

2:1 hieß es am Samstag vor 200 Zuschauern. Ein zuvor eher glückloser Kicker wurde zum Helden des Tages.

Der BC Erlbach hat in der Vogtlandliga sein „Kirwe-Spiel“ gegen den Dritten FSV Treuen mit 2:1 gewonnen und die Tabellenführung ausgebaut, da der zuvor punktgleiche FSV Ellefeld mit 0:1 bei der SpVgg Grünbach-Falkenstein verlor. Der BC Erlbach hat in der Vogtlandliga sein „Kirwe-Spiel“ gegen den Dritten FSV Treuen mit 2:1 gewonnen und die Tabellenführung ausgebaut, da der zuvor punktgleiche FSV Ellefeld mit 0:1 bei der SpVgg Grünbach-Falkenstein verlor.