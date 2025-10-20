Spitzenreiter BC Erlbach gewinnt „Kirwe-Spiel“ gegen Top-Favorit FSV Treuen

Oberes Vogtland
2:1 hieß es am Samstag vor 200 Zuschauern. Ein zuvor eher glückloser Kicker wurde zum Helden des Tages.
Der BC Erlbach hat in der Vogtlandliga sein „Kirwe-Spiel“ gegen den Dritten FSV Treuen mit 2:1 gewonnen und die Tabellenführung ausgebaut, da der zuvor punktgleiche FSV Ellefeld mit 0:1 bei der SpVgg Grünbach-Falkenstein verlor.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.