Hans-Martin Leibnitz (Mitte) wurde Deutscher Einzelmeister mit der Pistole 9x19. Bild: Björn Fläschendräger
Hans-Martin Leibnitz (Mitte) wurde Deutscher Einzelmeister mit der Pistole 9x19. Bild: Björn Fläschendräger
Oberes Vogtland
Sportschießen: Oelsnitzer Schützengilde feiert historischen Triumph bei Deutscher Meisterschaft
Von Björn Fläschendräger
Bei den Titelkämpfen in München errangen die Vogtländer sieben Medaillen. Und sie durften zwei Meistertitel feiern – der bisher größte Erfolg in der Vereinsgeschichte

Die 1. Bürgerliche Schützengilde zu Oelsnitz hat Sportgeschichte geschrieben und bringt Gold mit nach Hause! Mit einer beeindruckenden Ausbeute von sieben Medaillen, darunter sind zwei Deutsche Meistertitel, kehrten die Oelsnitzer Sportschützen von den diesjährigen Deutschen Meisterschaften aus München-Hochbrück zurück – nach den...
