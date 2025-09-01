Sportschießen: Oelsnitzer Schützengilde feiert historischen Triumph bei Deutscher Meisterschaft

Oberes Vogtland
Bei den Titelkämpfen in München errangen die Vogtländer sieben Medaillen. Und sie durften zwei Meistertitel feiern – der bisher größte Erfolg in der Vereinsgeschichte
Die 1. Bürgerliche Schützengilde zu Oelsnitz hat Sportgeschichte geschrieben und bringt Gold mit nach Hause! Mit einer beeindruckenden Ausbeute von sieben Medaillen, darunter sind zwei Deutsche Meistertitel, kehrten die Oelsnitzer Sportschützen von den diesjährigen Deutschen Meisterschaften aus München-Hochbrück zurück – nach den...
