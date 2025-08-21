Stadt Auerbach bezahlt 16.000 Euro für die Fußballer des SV Blau-Weiß Rebesgrün

Der zweitgrößte Fußballverein in Auerbach hat für 20.000 Euro seine WC- und Duschräume saniert. Was aus den anderen Wünschen wird.

Vor etwas über einem Jahr setzten sich Vertreter der Stadt Auerbach mit dem SV Blau-Weiß Rebesgrün an einen Tisch. Grund war die weitere Entwicklung des zweitgrößten Fußballvereins, nach dem VfB. Mit knapp 220 Mitgliedern und sechs Jugendmannschaften brauchte der SV dringend finanzielle Unterstützung, um seinen Sportlern weiterhin ein...