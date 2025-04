Stärkt die deutsch-tschechische Freundschaft: Völkerballturnier in Netzschkau ist auch eine internationale Schülerbegegnung

Bei der neunten Auflage des Bad Brambacher Pokals kämpfen am Wochenende 180 Grundschüler um die Medaillen. Viele von ihnen kommen aus Tschechien.

In Netzschkau wird wieder Völkerball gespielt! Insgesamt 180 Teilnehmer (zwölf Teams) ermitteln von Freitag bis Sonntag in der Sporthalle an der Siedlungsstraße die Gewinner des Bad Brambacher Pokals. Das Schullandheim Netzschkau freut sich darüber, auch bei der neunten Auflage wieder viele Grundschüler aus dem Vogtland, Sachsen aber auch der...