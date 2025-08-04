Starke Bilanz: Oelsnitzer Gildeschützen dürfen mit sieben Startern bei DM antreten

Der Deutsche Schützenbund hat die Teilnahme-Limits für Deutsche Meisterschaft in München veröffentlicht. Am 22. August geht es für die Vogtländer los.

Nun ist es offiziell: Der Deutsche Schützenbund hat die Limit-Zahlen für die Deutsche Meisterschaft veröffentlicht – und bei der 1. Bürgerlichen Schützengilde zu Oelsnitz ist die Freude groß. Gleich sieben Vereinsmitglieder haben sich die begehrten Startplätze für die Wettkämpfe auf der ehemaligen Olympiaanlage in München-Hochbrück...