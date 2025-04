Starkes Saisonfinale der Nordischen Kombinierer aus Klingenthal

Sehr gute Ergebnisse auf der Schanze und in der Laufspur haben die Athleten des VSC und des Bundesstützpunkts am Wochenende in Oberhof erkämpft.

Die Athletinnen und Athleten der Nordischen Kombination haben am vergangenen Wochenende die Wintersaison abgeschlossen. Zur Deutschen Jugendmeisterschaft und dem Deutschlandpokalfinale ging es dazu nach Oberhof. Für gleich zwei aus dem Team des Bundesstützpunkts Klingenthal war es der letzte Wettkampf ihrer aktiven Karriere überhaupt.