Start und Ziel im Bierzelt: Besonders heitere Stimmung beim 3. Bezelberg-Crosslauf in Neustadt

Die Veranstaltung im Rahmen des Neustädter Maifest ist ein voller Erfolg gewesen. Dabei wurden auch die Zuschauer mit eingebunden.

Bei bestem Wetter fand am Samstag der 3. Bezelberg-Crosslauf im Rahmen des Neustädter Maifestes statt. Das Team um Gesamtleiter Uwe Löwe und Streckenchef Holger Petzold vom Treuener LV hatte erneut eine anspruchsvolle Strecke vorbereitet. Über die fünf Kilometer siegten Isabel Weltschew (TLV) in 23:55 Minuten und Axel Reinhold (SG Neustadt) in...