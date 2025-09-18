Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sterne des Sports 2025 in Bronze: Landrat Thomas Hennig (links) und Oberbürgermeister Steffen Zenner (Fünfter von links) freuen sich hier mit den Gewinnern aus Plauen. Bild: Joachim Thoß
Sterne des Sports 2025 in Bronze: Landrat Thomas Hennig (links) und Oberbürgermeister Steffen Zenner (Fünfter von links) freuen sich hier mit den Gewinnern aus Plauen. Bild: Joachim Thoß
Plauen
Sterne des Sports 2025: Basketball Club nimmt die Gewaltproblematik in Plauen ernst und wird belohnt
Von Laura-Louis Freimann
Insgesamt 16.800 Euro sind am Mittwochabend im Freizeitpark Plohn an 33 vogtländische Sportvereine verteilt worden. Der Jury ist die Entscheidung dabei noch nie so schwer gefallen.

„Heute Abend gibt es nur Sieger“, hat es Michael Degenkolb, Geschäftsführer des Kreissportbundes Vogtland, am Mittwochabend bei der 14. Auflage des Wettbewerbs „Sterne des Sports in Bronze“ richtig gesagt. Denn unabhängig davon, dass die Organisation der Veranstaltung kaum einen Wunsch offen ließ – neben dem ohnehin schon einmaligen...
29.06.2025
2 min.
Aufstieg in Tischtennis-Rangliste 1: Vogtländer bei Qualifikationsturnier erfolgreich
Beim Qualifikationsturnier zur Rangliste 1 vertraten auch einige Nachwuchs-Tischtennisspieler das Vogtland.
Die besten Nachwuchsspieler der Region haben sich in Döbeln gemessen. Eine Teilnahme dort ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu höheren Turnierebenen.
Oliver Großpietzsch
15.08.2025
11 min.
Fußball-Vogtlandliga: FSV Treuen, 1. FC Rodewisch, Fortuna Plauen – Gibt es wieder einen klaren Anführer?
Vogtlandliga-Grafik Foto: Tilo Steiner
Es ist angerichtet. Auf den vogtländischen Fußballplätzen geht es von jetzt an wieder um Punkte. Im „Oberhaus“ wird nach dem Durchmarsch des VfB Schöneck in Richtung Sachsenklasse ein neues Team gesucht, das Dominanz ausübt. Kandidaten gibt es mehrere.
Steffen Bandt
21:06 Uhr
2 min.
US-Firmen: Mitarbeiter mit H-1B-Visum sollen im Land bleiben
Die plötzliche Änderung bei den Gebühren für ein Arbeitsvisum haben US-Konzerne aufgeschreckt. (Archivbild)
Plötzlich 100.000 Dollar pro Jahr für ein Arbeitsvisum? Die Ankündigung von Präsident Trump hat US-Konzerne in Alarm versetzt. Für deren ausländische Mitarbeiter hat das drastische Folgen.
21:17 Uhr
4 min.
Mit Joker aus dem Krankenbett: VFC Plauen feiert ersten Heimsieg seit fast einem Jahr
Das Foto zeigt den Plauener Torjubel nach dem 1:0. Am Ende stand für den VFC am Samstag gegen Heiligenstadt ein 4:0-Erfolg zu Buche.
Die Vogtländer haben mit dem 4:0 am Samstag gegen den SC 1911 Heilgenstadt ihren Aufwärtstrend in der Fußball-Oberliga bestätigt. Zwei Fernschüsse und ein später Doppelpack entschieden das Spiel.
Monty Gräßler
07:00 Uhr
4 min.
Vom Elektroauto zurück zum Verbrenner: VW-Werker aus Zwickau sollen jetzt in Wolfsburg mit anpacken
Ein Mitarbeiter steht im VW-Stammwerk in Wolfsburg vor der Karosserie eines Tayron.
Im Werk in Zwickau sucht Volkswagen jetzt nach Mitarbeitern, die freiwillig für eine Weile ins Stammwerk nach Niedersachsen wechseln. Das rechnet sich nicht nur für die Beschäftigten.
Jan-Dirk Franke
17.09.2025
4 min.
„So etwas habe ich noch nicht erlebt“ – Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
Mehr Artikel