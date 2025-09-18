Sterne des Sports 2025: Basketball Club nimmt die Gewaltproblematik in Plauen ernst und wird belohnt

Plauen
Insgesamt 16.800 Euro sind am Mittwochabend im Freizeitpark Plohn an 33 vogtländische Sportvereine verteilt worden. Der Jury ist die Entscheidung dabei noch nie so schwer gefallen.
„Heute Abend gibt es nur Sieger“, hat es Michael Degenkolb, Geschäftsführer des Kreissportbundes Vogtland, am Mittwochabend bei der 14. Auflage des Wettbewerbs „Sterne des Sports in Bronze“ richtig gesagt. Denn unabhängig davon, dass die Organisation der Veranstaltung kaum einen Wunsch offen ließ – neben dem ohnehin schon einmaligen...
