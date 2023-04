Stresstest für Oberlosaer

Den Handballern des SV 04 Oberlosa steht am Wochenende ein echter Stresstest ins Haus. In der Mitteldeutschen Oberliga werden die Spieltage 26 und 27 als Doppelveranstaltung ausgetragen. Für die Vogtländer bedeutet das ein Auswärtsspiel am Samstag um 18 Uhr beim HV Rot-Weiß Staßfurt und ein Heimspiel am Montag um 19 Uhr gegen...