SV 04 Oberlosa: Chancenwucher kostet Plauener Handballer möglichen Punktgewinn

Ohne Zählbares im Gepäck musste der SV 04 am Samstagabend in der 3. Liga die Heimreise vom Spiel bei der SG Pforzheim/Eutingen antreten. Am Nordrand des Schwarzwalds setzte es eine 28:33-Niederlage.

Die Drittliga-Handballer des SV 04 Oberlosa haben am Samstagabend ihr Auswärtsspiel in Pforzheim verloren. Vor 600 Zuschauern in der Bertha-Benz-Sporthalle am Nordrand des Schwarzwalds unterlagen die Plauener der gastgebenden SG Pforzheim/Eutingen mit 28:33 (12:16). Bei einer besseren Verwertung der eigenen Tormöglichkeiten wäre durchaus mehr...