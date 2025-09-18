Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Symbolfoto: Pixabay
Symbolfoto: Pixabay Bild: Pixabay
Symbolfoto: Pixabay
Symbolfoto: Pixabay Bild: Pixabay
Plauen
SV 04 Oberlosa: Das Handball-Topspiel steigt in der Plauener Helbighalle
Von Rico Michel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Samstag gastiert die U-23-Mannschaft der Füchse Berlin im Vogtland. Die Hauptstädter haben sogar vier Weltmeister im Kader.

Das Top-Spiel des 5. Spieltags der Staffel Nord-Ost in der 3.Handball-Bundesliga findet in der Plauener Kurt-Helbig-Halle statt. Wer das vor Saisonbeginn vermutet hätte, wäre sicherlich nur müde belächelt worden. Fakt ist jedoch, dass am Samstag um 19 Uhr beim Duell zwischen dem SV 04 Oberlosa und der U 23 des Deutschen Meisters Füchse Berlin...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:44 Uhr
4 min.
Drittliga-Handballer des SV 04 Oberlosa stehen nach hartem Auftaktprogramm stark da: „Das hätte keiner geglaubt“
Hatte das Visier vor dem Tor wieder fantastisch eingestellt: Oberlosas Matevž Kunst (rechts) traf beim Stralsunder HV zehnmal.
Die Spitzenstädter triumphierten vor 873 Zuschauern beim Stralsunder HV mit 31:27. Trotz einer schwächeren Phase fanden sie mit Teamgeist und cleveren Spielzügen zurück. Beim nächsten Heimspiel hofft man nun auf ein Beben.
Rico Michel
07:00 Uhr
4 min.
Vom Elektroauto zurück zum Verbrenner: VW-Werker aus Zwickau sollen jetzt in Wolfsburg mit anpacken
Ein Mitarbeiter steht im VW-Stammwerk in Wolfsburg vor der Karosserie eines Tayron.
Im Werk in Zwickau sucht Volkswagen jetzt nach Mitarbeitern, die freiwillig für eine Weile ins Stammwerk nach Niedersachsen wechseln. Das rechnet sich nicht nur für die Beschäftigten.
Jan-Dirk Franke
21:17 Uhr
4 min.
Mit Joker aus dem Krankenbett: VFC Plauen feiert ersten Heimsieg seit fast einem Jahr
Das Foto zeigt den Plauener Torjubel nach dem 1:0. Am Ende stand für den VFC am Samstag gegen Heiligenstadt ein 4:0-Erfolg zu Buche.
Die Vogtländer haben mit dem 4:0 am Samstag gegen den SC 1911 Heilgenstadt ihren Aufwärtstrend in der Fußball-Oberliga bestätigt. Zwei Fernschüsse und ein später Doppelpack entschieden das Spiel.
Monty Gräßler
17.09.2025
4 min.
„So etwas habe ich noch nicht erlebt“ – Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
21.08.2025
3 min.
3. Handball-Liga: SV 04 Oberlosa empfängt gleich den Top-Favoriten
Trainer Ladislav Brykner in Aktion.
Nach dem Klassenerhalt „in der Nachspielzeit“ greifen die Schwarz-Gelben aus Plauen am Samstag wieder ins Geschehen ein. Nach dem Wechsel in die Staffel Nord-Ost kommt Eintracht Hildesheim als erstes Team in die Helbig-Halle.
Rico Michel
21:06 Uhr
2 min.
US-Firmen: Mitarbeiter mit H-1B-Visum sollen im Land bleiben
Die plötzliche Änderung bei den Gebühren für ein Arbeitsvisum haben US-Konzerne aufgeschreckt. (Archivbild)
Plötzlich 100.000 Dollar pro Jahr für ein Arbeitsvisum? Die Ankündigung von Präsident Trump hat US-Konzerne in Alarm versetzt. Für deren ausländische Mitarbeiter hat das drastische Folgen.
Mehr Artikel