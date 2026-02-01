SV 04 Oberlosa feiert vor Rekordkulisse: Wichtiger Sieg im Abstiegskampf

Der Handball-Drittligist aus dem Vogtland hat den mehr als 600 Fans in der Halle ein Spektakel geboten. Am Ende einer packenden Begegnung stand ein 38:34-Erfolg gegen den Stralsunder HV.

Die Handballer des SV 04 Oberlosa haben am Samstagabend in der 3. Liga ihren Fans viel Freude bereitet. Am Ende einer intensiven und hart umkämpften Partie stand ein 38:34 (17:16)-Erfolg gegen den Stralsunder HV. Bevor es die Vogtländer nun dreimal in Serie auf Reisen gehen, haben sie mit diesem Sieg, der durchaus das Prädikat „enorm