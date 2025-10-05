Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Coach Ladislav Brykner (Mitte) wollte sich mit seinem SV 04 Oberlosa nicht beim Tabellenführer in Braunschweig verstecken. Ein gelungener Auftritt.
Coach Ladislav Brykner (Mitte) wollte sich mit seinem SV 04 Oberlosa nicht beim Tabellenführer in Braunschweig verstecken. Ein gelungener Auftritt.
Plauen
SV 04 Oberlosa: Gegen Tabellenführer MTV Braunschweig wäre sogar etwas drin gewesen
Von Rico Michel
Natürlich ist die knappe 24:27-Niederlage der Plauener Drittliga-Handballer gegen den Spitzenreiter insgesamt ein eher positives Ergebnis im Hinblick auf die letzten Spiele. Trotzdem ärgert sich der Coach etwas.

In der 3. Handball-Bundesliga hat der SV 04 Oberlosa am Samstag sein Auswärtsspiel beim Spitzenreiter MTV Braunschweig mit 24:27 verloren. In einer hart umkämpften Partie mussten die Plauener einige Rückschläge verkraften und konnten sich am Ende für ihren großartigen Kampfgeist nicht belohnen.
