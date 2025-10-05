SV 04 Oberlosa: Gegen Tabellenführer MTV Braunschweig wäre sogar etwas drin gewesen

Natürlich ist die knappe 24:27-Niederlage der Plauener Drittliga-Handballer gegen den Spitzenreiter insgesamt ein eher positives Ergebnis im Hinblick auf die letzten Spiele. Trotzdem ärgert sich der Coach etwas.

In der 3. Handball-Bundesliga hat der SV 04 Oberlosa am Samstag sein Auswärtsspiel beim Spitzenreiter MTV Braunschweig mit 24:27 verloren. In einer hart umkämpften Partie mussten die Plauener einige Rückschläge verkraften und konnten sich am Ende für ihren großartigen Kampfgeist nicht belohnen.