SV 04 Oberlosa, HC Einheit und VFC Plauen: Handballer spielen gegen Fußballer auf Großfeld beim Oberlosaer Sport- und Sommerfest

Erstmals stieg zum Auftakt des Sport- und Sommerfestes des SV 04 ein Feldhandball- und Fußballturnier. Wieso trotz der gelungenen Premiere schon an Neuerungen getüftelt wird.

Einmal gegen die Fußballer vom VFC Plauen ein Tor zu schießen, das gelang am Freitag Lars Reinhardt von den Handballern des HC Einheit. „Einfach Wahnsinn, als der Torhüter rauskam und ich den Ball an den kurzen Pfosten schoss und als das runde Leder dann noch für mich in Zeitlupe ins Tor kullerte, war das ein richtig geiler Moment“,...