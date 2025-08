SV 04 Oberlosa: „Natürlich sind die Beine derzeit schwer“

Der Handball-Drittligist aus dem Vogtland hat am Mittwoch eine weitere Niederlage in der Vorbereitung hinnehmen müssen. Der Trainer schimpft über zu viele Fehler im Spiel der Schwarz-Gelben.

Die Handballer des SV 04 Oberlosa haben im Test-Rückspiel beim bayrischen Regionalligisten HaSpo Bayreuth eine Niederlage quittieren müssen. Nach dem 34:27-Erfolg am Montag in Plauen zogen sie am Mittwochabend in Bayreuth mit 29:32 den Kürzeren.