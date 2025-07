SV 04 Oberlosa präsentiert sein neues Team für die 3. Handball-Liga

Wer sind die Neuen? Und was haben die Schwarz-Gelben in der Saison 2025/26 vor? Solche und weitere Fragen werden am Mittwoch bei der Teampräsentation beantwortet. Danach steigt bereits das erste Testspiel.

Bei den Drittliga-Handballern des SV 04 Oberlosa läuft die Vorbereitung auf die neue Saison. Nach dem Klassenerhalt in der Nachspielzeit lautet das Motto auch diesmal „Gekommen, um zu bleiben“. Am Mittwoch haben Medien und Fans erstmals Gelegenheit, das neue Team in Augenschein zu nehmen. Um 18 Uhr beginnt eine öffentliche Pressekonferenz,... Bei den Drittliga-Handballern des SV 04 Oberlosa läuft die Vorbereitung auf die neue Saison. Nach dem Klassenerhalt in der Nachspielzeit lautet das Motto auch diesmal „Gekommen, um zu bleiben“. Am Mittwoch haben Medien und Fans erstmals Gelegenheit, das neue Team in Augenschein zu nehmen. Um 18 Uhr beginnt eine öffentliche Pressekonferenz,...