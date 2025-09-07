Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Leos Petrovsky zieht ab. Vier Treffer gelangen ihm gegen Rostock.
Leos Petrovsky zieht ab. Vier Treffer gelangen ihm gegen Rostock. Bild: Pressebüro Repert
Leos Petrovsky zieht ab. Vier Treffer gelangen ihm gegen Rostock.
Leos Petrovsky zieht ab. Vier Treffer gelangen ihm gegen Rostock. Bild: Pressebüro Repert
Plauen
SV 04 Oberlosa schockt in der 3. Handball-Liga den nächsten Favoriten
Von Rico Michel
Mit 35:31 haben die Vogtländer am Samstagabend den HC Empor Rostock niedergerungen. Und dieser zweite Erfolg gegen einen Aufstiegskandidaten war überraschend, aber nicht unverdient.

Die Plauener Drittliga-Handballer mausern sich zum Favoritenschreck. Nach dem sensationellen Auftaktsieg vor zwei Wochen gegen Eintracht Hildesheim musste nun mit dem HC Empor Rostock ein weiterer Staffelfavorit die Heimreise mit leeren Händen antreten. Nach einer beeindruckenden Leistung bezwangen die Schwarz-Gelben die Hansestädter mit 35:31.
