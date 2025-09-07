SV 04 Oberlosa schockt in der 3. Handball-Liga den nächsten Favoriten

Mit 35:31 haben die Vogtländer am Samstagabend den HC Empor Rostock niedergerungen. Und dieser zweite Erfolg gegen einen Aufstiegskandidaten war überraschend, aber nicht unverdient.

Die Plauener Drittliga-Handballer mausern sich zum Favoritenschreck. Nach dem sensationellen Auftaktsieg vor zwei Wochen gegen Eintracht Hildesheim musste nun mit dem HC Empor Rostock ein weiterer Staffelfavorit die Heimreise mit leeren Händen antreten. Nach einer beeindruckenden Leistung bezwangen die Schwarz-Gelben die Hansestädter mit 35:31. Die Plauener Drittliga-Handballer mausern sich zum Favoritenschreck. Nach dem sensationellen Auftaktsieg vor zwei Wochen gegen Eintracht Hildesheim musste nun mit dem HC Empor Rostock ein weiterer Staffelfavorit die Heimreise mit leeren Händen antreten. Nach einer beeindruckenden Leistung bezwangen die Schwarz-Gelben die Hansestädter mit 35:31.