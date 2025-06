SV 04 Oberlosa verpflichtet Ex-Nationalspieler

Bei den Drittliga-Handballern aus dem gibt es vor der nächsten Saison in der 3. Liga den ersten Neuen zu vermelden. Der bringt jede Menge Erfahrung unter anderem aus 120 Länderspielen für Tschechien mit.

In Vorbereitung auf die neue Saison in der 3. Handball-Liga vermeldet der SV 04 Oberlosa seinen ersten Zugang. Die Plauener haben Spielmacher Roman Becvar verpflichtet. Der 35-jährige tschechische Ex-Nationalspieler (120 Einsätze) kommt vom luxemburgischen Meister Red Boys Differdingen. Becvar ist in Deutschland kein Unbekannter. Bei seinen...