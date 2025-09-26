SV 04 Oberlosa will in der 3. Handball-Liga wieder zurück in die Erfolgsspur

„Die Liga ist enorm ausgeglichen“, weiß der Oberlosaer Kapitän. Jeder Punkt zählt, um nicht in gefährliche Tabellenregionen zu rutschen. Der nächste Gegner der 04er kommt als angeschlagener Boxer.

Für die Drittliga-Handballer des SV 04 Oberlosa steht am Samstag ein weiteres Heimspiel auf dem Programm. Die Schwarz-Gelben empfangen den Oranienburger HC in der Plauener Kurt-Helbig-Halle, der Anwurf erfolgt wie gewohnt um 19 Uhr.