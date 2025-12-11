SV 04 Oberlosa: „Zwei Punkte müssen her, alles andere zählt nicht“

Vier Punkte trennt die Vogtländer in der 3. Handball-Bundesliga vom ersten Abstiegsplatz. Nun kommt das Tabellenschlusslicht nach Plauen.

Nach einer zweiwöchigen Spielpause steht für die Drittliga-Handballer des SV 04 Oberlosa das vorletzte Spiel der Hinrunde auf dem Programm. Am Samstag, 19 Uhr, gastiert dazu der Tabellenletzte SC DHfK Leipzig II in der Plauener Kurt-Helbig-Sporthalle. „Nach den beiden unnötigen und hauchdünnen Niederlagen gegen Hamburg und Flensborg hat uns...