Bild: Symbolbild/Lubos Chlubny - stock.adobe.com
Bild: Symbolbild/Lubos Chlubny - stock.adobe.com
Plauen
SVV Plauen feiert ersten Auswärtssieg in der 2. Wasserball-Bundesliga nach starkem Schlussspurt
Von Sascha Wolf
Die Vogtländer gewinnen beim Aufsteiger SpVgg Laatzen mit 19:12 und zeigen Moral nach wackligem Start.

Die Wasserballer des SVV Plauen haben am Samstagabend ihre ersten Auswärtspunkte der laufenden Saison eingefahren. Beim Aufsteiger SpVgg Laatzen setzten sich die Vogtländer nach einer umkämpften Partie mit 12:19 (5:6, 3:3, 2:4, 2:6) durch und feierten damit einen wichtigen Erfolg in der Zweiten Wasserball-Bundesliga.
